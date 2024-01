Guangdong Golden Dragon Development Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Guangdong Golden Dragon Development können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Stimmung. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 13,97 CNH und einen aktuellen Kurs von 13,7 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 81, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für Guangdong Golden Dragon Development.

Guangdong Golden Dragon Development kaufen, halten oder verkaufen?

