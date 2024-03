Guangdong Golden Dragon Development Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Guangdong Golden Dragon Development-Aktie befindet sich derzeit in einer technischen Analyse. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 13,66 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der aktuelle Aktienkurs von 12,11 CNH einen Abstand von -11,35 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,63 CNH, was einer Differenz von -4,12 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet die Guangdong Golden Dragon Development eine Rendite von 0 % aus, was 1,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Guangdong Golden Dragon Development liegt bei einem Wert von 552, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) der Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen, der aktuell bei 53,47 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein ähnlicher Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Gesamtbewertung der Guangdong Golden Dragon Development-Aktie basierend auf der technischen Analyse, Dividende und fundamentalen Kriterien ergibt somit eine neutrale Einschätzung.