Guangdong Golden Dragon Development Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Dividende der Guangdong Golden Dragon Development liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 %. Dies bedeutet eine Differenz von 1,52 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Außerdem hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -25,4 Prozent erzielt, was 19,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -10,12 Prozent, jedoch liegt die Rendite der Guangdong Golden Dragon Development um 15,28 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Golden Dragon Development ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Guangdong Golden Dragon Development in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.