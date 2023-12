Guangdong Golden Dragon Development Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Guangdong Golden Dragon Development-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine interessante Ausprägung bei Guangdong Golden Dragon Development. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 13,96 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 14,6 CNH liegt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 15,2 CNH hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Guangdong Golden Dragon Development.