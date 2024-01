Guangdong Ellington Electronics Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Guangdong Ellington Electronics-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine neutrale Bewertung. Der Schlusskurs der Aktie liegt sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt. Dies führt zu einem neutralen Rating gemäß der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Ellington Electronics zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 29,63 für den 7-Tage-Zeitraum. Für den 25-Tage-Zeitraum liegt der RSI bei 49, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Guangdong Ellington Electronics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,97 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie jedoch 2,8 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem neutralen Rating im Branchenvergleich.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen überwogen positive Diskussionen in sozialen Medien, was zu einer positiven Einschätzung des Stimmungsbarometers führt.

Basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Branchenvergleich und dem Anleger-Sentiment erhält die Guangdong Ellington Electronics-Aktie insgesamt eine positive Bewertung.