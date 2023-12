Guangdong Ellington Electronics Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Die Guangdong Ellington Electronics hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 8,03 CNH beibehalten, was bedeutet, dass sie der gleitende Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, um 0 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +2,95 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt für beide Zeiträume als "Neutral" aus charttechnischer Sicht betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Guangdong Ellington Electronics liegt bei 31,03 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,96 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Demnach wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" betrachtet.

Die Diskussionen über Guangdong Ellington Electronics auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermittelt, wovon 4 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Guangdong Ellington Electronics bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Des Weiteren wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Guangdong Ellington Electronics-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.