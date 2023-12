Guangdong Eastone Century Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Eastone Century-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 4,42 CNH gehandelt. Am letzten Handelstag wurde die Aktie mit dem gleichen Kurs gehandelt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, welcher aktuell bei 4,72 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs lag darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eastone Century mit 0 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0,62%. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten erzielte Eastone Century eine Performance von 26,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 18,35 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,59 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,73 Prozent, und Eastone Century übertraf diesen Durchschnittswert um 13,2 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eastone Century liegt bei 421,74, ähnlich wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.