Guangdong Dongpeng Holdings Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Guangdong Dongpeng-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,06 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7,61 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -16 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der aktuelle Wert (7,79 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,31 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guangdong Dongpeng-Aktie überverkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 18,97 Punkten. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einem "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Kommentare zu Guangdong Dongpeng hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.