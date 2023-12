Guangdong Dongpeng Holdings Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Guangdong Dongpeng steht derzeit mit einem Kurs von 8,21 CNH um -7,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies deutet auf eine kurzfristige "Schlecht"-Einschätzung hin. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -11,72 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält die Guangdong Dongpeng in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 46,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 66,4 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über die Guangdong Dongpeng in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv diskutiert wurde. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.