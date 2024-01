Guangdong Donfang Precision Science Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Dongfang Precision Science & liegt bei 11,13 und damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Das bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt jedoch bei 0 %, was 1,47 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,47 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Guangdong Dongfang Precision Science & sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,77 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 51,32 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

