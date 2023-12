Guangdong Donfang Precision Science Aktie: Ist das noch wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guangdong Dongfang Precision Science & beträgt das aktuelle KGV 11. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher ist Guangdong Dongfang Precision Science & aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Guangdong Dongfang Precision Science & mit einer Rendite von 13,35 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Automatische Komponenten"-Branche erzielte eine durchschnittliche Rendite von 13,03 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die Diskussion von negativen Themen dominiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Dongfang Precision Science &. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Guangdong Dongfang Precision Science & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,08 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,71 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,84 CNH liegt, was ähnlich dem letzten Schlusskurs von 4,71 CNH ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Guangdong Dongfang Precision Science & aufgrund der fundamentalen, Anleger- und technischen Analyse.