Guangdong Chaohua Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Guangdong Chaohua diskutiert. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und kommt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Guangdong Chaohua eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 1 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Guangdong Chaohua bei 1342,11, was in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Guangdong Chaohua derzeit bei 4,27 CNH. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 2,5 CNH gehandelt wurde und damit einen Abstand von -41,45 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein negativer Trend, da der GD50 derzeit bei 3,77 CNH liegt, was einer Differenz von -33,69 Prozent entspricht, und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung als "Schlecht".