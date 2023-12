Guangdong Chaohua Aktie: Schlechte Nachrichten!

Guangdong Chaohua: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertung

Die jüngste Analyse der Aktien von Guangdong Chaohua zeigt einige gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Aspekte wie Dividende, Relative Strength Index (RSI), fundamentale Kriterien und Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende liegt Guangdong Chaohua mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dies bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttung niedriger zu bewerten ist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch gemischte Signale. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 78,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Guangdong Chaohua-Aktie überkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Chaohua einen Wert von 1342, was das Unternehmen auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche positioniert. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität und eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Guangdong Chaohua führt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse gemischte Signale für Guangdong Chaohua, was Anleger vor eine Herausforderung stellen könnte, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.