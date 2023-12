Guangdong Chaohua Aktie: Keine Panik!

Die Aktie von Guangdong Chaohua hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 4,44 CNH, was bedeutet, dass sie -2,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,27 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1342,11, was auf den ersten Blick teuer erscheint. Im Vergleich zur durchschnittlichen Branche für Elektronische Geräte und Komponenten liegt der Wert jedoch auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von Guangdong Chaohua eine Rendite von -11,5 Prozent aufweist, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Elektronische Geräte und Komponenten-Branche liegt die Rendite mit 28,95 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Guangdong Chaohua liegt bei 66,67, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,81, was auch zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Zusammenfassend führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Guangdong Chaohua kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Guangdong Chaohua jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Guangdong Chaohua-Analyse.

Guangdong Chaohua: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...