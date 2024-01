Guangdong Chaohua Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten zwei Wochen wurde Guangdong Chaohua von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen waren überwiegend neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Guangdong Chaohua bei 3,93 CNH, was -12,08 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,05 Prozent liegt.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Guangdong Chaohua in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,5 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,9 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -30,4 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Guangdong Chaohua um 24,05 Prozent unter dem Durchschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich in der verstärkten positiven Stimmung in den sozialen Medien und der erhöhten Aufmerksamkeit für das Unternehmen. Daher erhält Guangdong Chaohua in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".