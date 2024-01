Guangdong CHJ Industry Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Guangdong Chj Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 6,84 CNH aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 7 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 6,53 CNH liegt, so ergibt sich eine Abweichung von +7,2 Prozent. In diesem Fall erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Vergleicht man die Rendite der Aktie von 24,92 Prozent im vergangenen Jahr mit anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", so liegt sie um 18,48 Prozent über dem Durchschnitt von 6,44 Prozent. Im Branchenvergleich mit "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,98 Prozent, wobei Guangdong Chj Industry aktuell um 19,95 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Chj Industry liegt bei 21, was im Vergleich zum Durchschnitt in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie wurde auch berücksichtigt. Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen über Guangdong Chj Industry diskutiert. Aus diesem Grund erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.