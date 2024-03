Guangdong CHJ Industry Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Guangdong Chj Industry-Aktie wird aus technischer Sicht "neutral" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage. Der aktuelle Kurs liegt 2,11 Prozent unter dem GD200 und 0,76 Prozent unter dem GD50. Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "guten" Bewertung für den RSI7 führt, während der RSI25 neutral ist. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das KGV von 19,59 auf eine neutrale Bewertung hin. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 0,22 Prozent gezeigt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Guangdong Chj Industry-Aktie.

