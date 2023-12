Guangdong Baolihua Industrial Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse der Guangdong Baolihua New Energy Stock-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 6,06 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 4,35 CNH, was einem Unterschied von -28,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,75 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,42 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird der Guangdong Baolihua New Energy Stock also mit einer "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Guangdong Baolihua New Energy Stock im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler eine Dividendenrendite von 0,58 % aus, was 1,54 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,12 % ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Guangdong Baolihua New Energy Stock eine Performance von -29,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um -0,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -28,91 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,11 Prozent hatte, lag die Guangdong Baolihua New Energy Stock 28,91 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung als "Gut"-Wert führt.