Guangdong Baolihua Industrial Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation setzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Guangdong Baolihua New Energy Stock-Aktie, so beträgt der aktuelle Wert 45. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 43,65 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Guangdong Baolihua New Energy Stock.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt die Guangdong Baolihua New Energy Stock mit 0,63 Prozent 1,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", welche eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Guangdong Baolihua New Energy Stock mit -22,91 Prozent um mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -6,72 Prozent liegt die Aktie mit 16,19 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wird die Guangdong Baolihua New Energy Stock negativ bewertet. Die geringe Diskussionsintensität und die negative Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".