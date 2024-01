Guangdong Baolihua Industrial Aktie: Es geht auch anders!

Die Dividendenrendite der Guangdong Baolihua New Energy Stock-Aktie beträgt aktuell 0,58 Prozent, was 1,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche verzeichnete die Guangdong Baolihua New Energy Stock-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,02 Prozent, während der Branchendurchschnitt nur um -0,04 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -28,98 Prozent für die Guangdong Baolihua New Energy Stock-Aktie. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,04 Prozent erzielte, liegt die Aktie 28,98 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wurde die Guangdong Baolihua New Energy Stock-Aktie positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie war positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Guangdong Baolihua New Energy Stock-Aktie beträgt 15, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.