Guangdong Baolihua Industrial Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über die Aktie von Guangdong Baolihua New Energy Stock in den sozialen Medien. Es gab weder einen deutlichen Anstieg in positiven Diskussionen, noch in negativen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen in den sozialen Medien gibt Aufschluss darüber, ob es derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Guangdong Baolihua New Energy Stock mehr als üblich diskutiert und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit und gibt Hinweise darauf, ob sie überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Guangdong Baolihua New Energy Stock liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (66) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Guangdong Baolihua New Energy Stock.

Die Dividendenrendite von Guangdong Baolihua New Energy Stock beträgt 0,58 Prozent, was 1,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent aufweist, wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Baolihua New Energy Stock liegt bei 15, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.