Guangdong Adway Construction Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Guangdong Adway Construction liegt bei 34,04, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 56,15 und zeigt ebenfalls eine „neutral“-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Guangdong Adway Construction beträgt 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 45 haben, als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 6,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 6,54) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Guangdong Adway Construction-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Guangdong Adway Construction diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Guangdong Adway Construction insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.