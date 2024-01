Guangdong Adway Construction Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der Guangdong Adway Construction-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,39 HKD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,265 HKD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -32,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,37 HKD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Guangdong Adway Construction-Aktie derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Der Aktienkurs der Guangdong Adway Construction hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um -5,27 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -25,11 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guangdong Adway Construction-Aktie momentan als überkauft eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dadurch wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.