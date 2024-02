Guangdong Adway Construction Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Guangdong Adway Construction eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Guangdong Adway Construction daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI wird in der technischen Analyse häufig verwendet. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Guangdong Adway Construction, liegt dieser momentan bei 59,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch hier ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 62,3, was ebenfalls bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch für den RSI25 erhält Guangdong Adway Construction somit ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Adway Construction mit einem Wert von 3,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen" von 45 beträgt der genaue Abstand aktuell 92 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Guangdong Adway Construction bei -48,1 Prozent, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,72 Prozent. Auch hier liegt Guangdong Adway Construction mit 38,38 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.