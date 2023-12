Guangdong Adway Construction Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Guangdong Adway Construction-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,39 HKD für den Schlusskurs erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,315 HKD, was einem Unterschied von -19,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was dazu führt, dass die Guangdong Adway Construction-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik erhält.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs aktuell 0, was einer negativen Differenz von -6,31 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik der Guangdong Adway Construction-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Adway Construction liegt bei 70,37, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 3,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 93 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen" von 48. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".