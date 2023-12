Guangdong Advertising Aktie: Das war abzusehen!

Die Guangdong Advertising Aktie hat in den letzten Tagen positive Entwicklungen verzeichnet. Der Kurs liegt derzeit bei 6,42 CNH, was einer Steigerung um +12,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen schneidet die Aktie gut ab, da die Distanz zum GD200 bei +15,47 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Guangdong Advertising als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 37,35 und der RSI25 bei 41,28, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guangdong Advertising ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Guangdong Advertising zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde jedoch deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.