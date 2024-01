Guangdong Advertising Aktie: Was kann da noch kommen?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Guangdong Advertising in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Guangdong Advertising wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Guangdong Advertising diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Guangdong Advertising-Aktie ein Durchschnitt von 5,6 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,55 CNH (-0,89 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,83 CNH) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,8 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Guangdong Advertising-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI für Guangdong Advertising liegt bei 70,19, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating "Schlecht".