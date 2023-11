Guangdong Advertising Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die technische Analyse der Guangdong Advertising-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 5,5 CNH verläuft. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 6,2 CNH ergibt sich ein Abstand von +12,73 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,48 CNH, was einer Differenz von +13,14 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Guangdong Advertising-Aktie gesprochen. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell sind auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen zu verzeichnen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Guangdong Advertising als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 62,94 und der RSI25 für 25 Tage bei 36,19, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Beobachtung der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz der Guangdong Advertising-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive technische Analyse und Anleger-Stimmung, während der Relative Strength-Index und das langfristige Stimmungsbild eher neutral einzustufen sind.