Guangdong Advertising Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für die Guangdong Advertising-Aktie liegt der RSI bei 31,76, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 38,76, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Guangdong Advertising. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral ist. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Advertising-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,59 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,36 CNH liegt somit deutlich darüber, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,52 CNH) zeigt eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem guten Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine gute Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Relative Strength Index neutral ist, das Sentiment und der Buzz neutral bis gut bewertet werden, die technische Analyse eine gute Bewertung ergibt und die Anleger-Stimmung insgesamt gut ist.