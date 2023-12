GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs von Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von 11,05 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,57 Prozent aufweist, schneidet Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine mit einer Rendite von 11,62 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, da der GD200 des Wertes bei 33,18 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 29,06 CNH um -12,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 29,32 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 47,65 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 53,45 Punkten liegt. Somit wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine eine positive Performance aufweist, jedoch in technischer Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird. Laut dem Sentiment und Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine gemischte Bewertung mit positiven und negativen Aspekten.