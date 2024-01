GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine hat im letzten Jahr eine Rendite von -2,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Aktie 1,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,34 Prozent, wobei Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine aktuell 3,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine beträgt 84,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft gilt. Die Bewertung des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine überkaufte Situation, weshalb hieraus eine Bewertung als "Schlecht" resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen waren verstärkt von negativen Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung in diesem Kriterium führt und insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Schlecht".