GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung in Bezug auf den Aktienkurs gezeigt. Der Kurs liegt mit 25,43 CNH derzeit -12,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man den Zeitraum der vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -21,92 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.

Auch in sozialen Netzwerken zeigte sich in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmungslage in Bezug auf die Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, an acht Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. Zudem wurde verstärkt über negative Themen bezüglich des Unternehmens diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes fällt auf, dass die Aktie von Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine liegt bei 84,29, was als überkauft gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und somit eine "Schlecht" Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für die Aktie von Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des langfristigen Stimmungsbildes und des Relative Strength Index.