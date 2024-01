GuangDong Chant Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Guangdong Chant betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,22 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,39, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Guangdong Chant von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Guangdong Chant verläuft bei 5,38 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 5,25 CNH liegt, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 5,32 CNH, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Guangdong Chant ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,74 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral" Bewertung.