GuangDong Chant Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Guangdong Chant Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität, dass die Anleger keine signifikant höhere oder niedrigere Aufmerksamkeit für das Unternehmen aufbringen. Aufgrund dieser Informationen erhält die Guangdong Chant-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Chant bei 18,74, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Chant-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,4 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (5,29 CNH) liegt in ähnlicher Nähe dazu, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Guangdong Chant-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz, der fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.