Guanfu Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung rund um die Aktien von Guanfu wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Guanfu ergab die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Guanfu zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Zusammenfassend ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Bewertung von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Guanfu. Als Resultat wurde die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wurde auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Guanfu derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,16 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um -17,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guanfu aktuell als überkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".