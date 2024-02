Guanfu Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung unter den Anlegern von Guanfu ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Obwohl in den Gesprächen in letzter Zeit hauptsächlich positive Themen im Vordergrund standen, wird die Einschätzung insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guanfu 46 beträgt. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" bei 0. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guanfu-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 62, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Bewertung für Guanfu basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Guanfu eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren einen geringeren Ertrag von 1,62 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.

Abschließend zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die Fundamentaldaten auf eine neutrale Bewertung hindeuten und auch der RSI sowie die Dividendenpolitik als neutral bzw. schlecht bewertet werden.