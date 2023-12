Guanfu Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Guanfu verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,36 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor liegt die Rendite von Guanfu um 1,71 Prozent unter dem Durchschnitt von -0,65 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -1,03 Prozent, wobei Guanfu aktuell 1,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guanfu-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guanfu beträgt 100, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 58,46, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs von 2,81 CNH um -3,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -11,91 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.