Guanfu Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Guanfu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,88 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,33 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -19,1 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,33 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht neutral ist. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Guanfu derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,53 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Guanfu ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guanfu-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (39) als auch der 25-Tage-RSI (38,64) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Guanfu-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Dividende, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.