Guanfu Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Guanfu zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Mit einer Rendite von -32,57 Prozent liegt die Aktie mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie-Aktien. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von -17,58 Prozent aufweist, liegt Guanfu mit 14,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Guanfu. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guanfu-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Titel an, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guanfu bei 3,05 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,13 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, ebenso wie der Abstand zum GD50 und GD200, die jeweils -17,44 Prozent und -30,16 Prozent betragen.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für die Guanfu-Aktie basierend auf der Branchenperformance, dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.