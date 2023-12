Guanfu Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Guanfu im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt eine Rendite von -7,57 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,16 Prozent, wobei Guanfu mit 7,41 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guanfu-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Guanfu-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 69,7, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guanfu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,18 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,66 CNH liegt daher deutlich darunter (-16,35 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 2,88 CNH einen letzten Schlusskurs, der unter dem Durchschnitt liegt (-7,64 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Guanfu-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guanfu mit 66,75 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt (0 Prozent). Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.