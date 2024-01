Guanajuato Silver Company Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Guanajuato Silver-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,38 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,26 CAD gehandelt wird und somit einen Abstand von -31,58 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,29 CAD liegt. Dies führt zu einer Differenz von -10,34 Prozent und einem weiteren "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Guanajuato Silver ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guanajuato Silver-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 66, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,55 und ergänzt die Analyse ebenfalls mit einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend erhält Guanajuato Silver daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".