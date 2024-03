Guanajuato Silver Company Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Guanajuato Silver bei 0,2 CAD liegt, was einer Entfernung von -31,03 Prozent vom GD200 (0,29 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,2 CAD, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Guanajuato Silver-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Guanajuato Silver-Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Guanajuato Silver, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Guanajuato Silver zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 33,33 Punkten und der RSI25 bei 46,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.