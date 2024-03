Guanajuato Silver Company Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse der Guanajuato Silver-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,28 CAD, was einen Abwärtstrend von -28,57 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,2 CAD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis.

Auf der anderen Seite zeigt der 50-Tage-Durchschnitt einen Wert von 0,19 CAD, was einer positiven Abweichung von +5,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um Guanajuato Silver deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Wertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anlegerstimmung basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Guanajuato Silver auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Guanajuato Silver führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen als auch bei 25 Tagen. Somit liegt die Gesamteinschätzung auf "Neutral".