Guan Chao Holdings Ltd Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Guan Chao: Aktienanalyse und Stimmung

Guan Chao wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, hauptsächlich aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 1,15 im Vergleich zum Branchen-KGV von 40,71. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Guan Chao ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und Meinungsäußerungen in sozialen Medien in den letzten beiden Wochen. In den letzten Tagen haben weder positive noch negative Themen die Diskussionen dominiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Technisch gesehen wird die Guan Chao derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie (-16,25 Prozent) über dem gleitenden Durchschnittskurs von 0,08 HKD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,07 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Guan Chao Aktie aufgrund fundamentaler, Anleger- und technischer Analyse sowie des Sentiments und Buzz eine "Neutral"-Einstufung.