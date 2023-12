Guan Chao Holdings Ltd Aktie: Jetzt knallt es!

Die Guan Chao-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,42%. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) wird Guan Chao als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 1,15, was einem Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,8 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Guan Chao-Aktie bei -51,91 Prozent, was um mehr als 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 53,78 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Aktienkurses zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guan Chao-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.