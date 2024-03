Gs Yuasa-Anleger wird’s freuen!

Die Gs Yuasa Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 2523,08 JPY, während der Aktienkurs bei 2840,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +12,58 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 2419,26 JPY zeigt mit einer Abweichung von +17,41 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt ergibt sich hieraus die Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung ist jedoch insgesamt negativ. In den Diskussionsforen und sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen im Fokus, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild zeigt sich negativ, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz.

Die Bewertung des Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt gemischte Signale. Der RSI7 zeigt eine neutrale Bewertung, während der RSI25 eine Überverkaufssituation anzeigt. Insgesamt erhält die Gs Yuasa Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.