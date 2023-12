Gs Yuasa Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Gs Yuasa betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 72,98, was darauf hindeutet, dass Gs Yuasa derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 78,21 führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gs Yuasa auf 2517,93 JPY, während die Aktie selbst bei 1959 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -22,2 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2335,22 JPY, was einem Abstand von -16,11 Prozent entspricht und auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich über Gs Yuasa diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen wurde weder stark positiv noch negativ über Gs Yuasa diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Gs Yuasa-Aktie als "Neutral".