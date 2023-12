Gs Yuasa Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Gs Yuasa-Aktie zeigt eine Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von -21,56 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1963,5 JPY. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2265,72 JPY unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -13,34 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Gs Yuasa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,69 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 70,11, was bedeutet, dass die Gs Yuasa-Aktie überkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher mit einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Gs Yuasa wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Gs Yuasa-Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt wird die Gs Yuasa-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI und der Anleger-Stimmung insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, obwohl das Sentiment und der Buzz positiv ausfallen.