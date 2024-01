Gs Yuasa Aktie: Viel Lärm um nichts!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Vor kurzem war die Aktie von Gs Yuasa Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und größtenteils positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Gs Yuasa. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gs Yuasa liegt der RSI7 aktuell bei 46,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 72,55, was bedeutet, dass Gs Yuasa hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gs Yuasa-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 2498,64 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1985 JPY) weicht somit um -20,56 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Stimmung für Gs Yuasa hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.