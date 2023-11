Gs Yuasa Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Gs Yuasa liegt bei 89,75, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 63,64 und deutet auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. In Bezug auf Gs Yuasa wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Gs Yuasa liegt derzeit bei 2545,38 JPY, während der Aktienkurs bei 2136,5 JPY liegt, was einem Abstand von -16,06 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 2506,95 JPY, was einer Differenz von -14,78 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Gs Yuasa geäußert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.